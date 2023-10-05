أمن

أكثر من 26 ألف أوكراني مفقودون منذ بدء الحرب العام الماضي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الأوكرانية الخميس أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فقدوا منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وقال نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني إن بين المفقودين "11 ألف مدني وحوالى 15 ألف عسكري".

وأفادت الناطقة باسم الوزارة ماريانا ريفا أن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن "التحقق رسميا" من بياناتهم، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر". ولم تتضح ظروف اختفاء هؤلاء.

لم تكشف أوكرانيا عن الأعداد الكاملة لخسائرها البشرية جراء الحرب مع روسيا.

وإن كانت السلطات تعلن عن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الروسية يوميا، إلا أنه لا يتم الكشف إطلاقا عن الخسائر العسكرية.

وقدّرت "نيويورك تايمز" مؤخرا بأن 70 ألف جندي أوكراني قتلوا وما بين 100 ألف إلى 200 ألف جرحوا منذ بدء الحرب، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هوايتهم.

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