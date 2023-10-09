رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وشهد الاجتماع، بحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والتأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وشدد رئيس الحكومة على أن حل جميع المشاكل ليس بالأمر الصعب، إذا ما توافرت النوايا الحسنة، مؤكداً على ضرورة التعامل مع إقليم كوردستان باعتباره كياناً دستورياً واتحادياً وفقاً للدستور.

وأشار رئيس تيار الحكمة الوطني، إلى أن زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد أدت دوراً مهماً وإيجابياً في توضيح القضايا المتعلقة بالمشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكداً وجود فرصة مواتية لحل المشاكل العالقة من خلال الحوار وتعزيز الثقة، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة وتحت مظلة الدستور.