سیاسة

"مكافحة الإرهاب": قتلى بقصفٍ تركي استهدف عجلةً تابعة لحزب العُمال الكوردستاني في دهوك

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شعار المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان
شعار المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان حزب العمال الكوردستاني المديرية العامة لمكافحة الإرهاب مسيرة تركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المُديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم السبت، مقتل قيادي في حزب العمال الكوردستاني واثنين من مُرافقيه، بقصفٍ لُمسيّرة تركية في محافظة دهوك.

وقالت المديرية في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلةً تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في الساعة 17:30 من مساء اليوم السبت 14 تشرين الأول أكتوبر 2023، بين قريتي (ميسكا) و(دەرگەلێی) ضمن قضاء العمادية (ئامێدی) التابع لمحافظة دهوك".

وأشار البيان إلى أن "القصف أسفر عن مقتل قياديٍّ بارز في حزب العمال الكوردستاني واثنين من مُرافقيه".

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.

كما تسببت المعارك الجارية بين الطرفين إلى تضرر القطاع السياحي في الإقليم بشكل كبير، وحركة نزوح كبيرة من قبل سكان المنطقة، حيث أفرغت عملياً مئات القرى من سكانها، جراء هذه العمليات العسكرية.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.

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