أنطونيو غوتيريش: الشرق الاوسط بات على شفير الهاوية

أربيل (كوردستان24)- دعا الامين العام للامم المتحدة حركة حماس الى الافراج عن الرهائن وإسرائيل الى السماح بدخول المساعدات الانسانية الى غزة، محذراً ان الشرق الاوسط بات على شفير الهاوية، مضيفاً ان المياه والكهرباء والامدادات الغذائية والطبية تنفذ من غزة.

وقال أنطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة "إن كل واحد من هذين الهدفين مبرر في حد ذاته. ولا يجب أن يتحولا إلى أوراق مساومة وينبغي تنفيذهما لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

وأشار الى ان "واجبي في توجيه هذين النداءين في اللحظة الدراماتيكية، بينما نحن على شفير الهاوية في الشرق الاوسط".

وأضاف غوتيريش "ان مخزونات الامم المتحدة من الامدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والاردن والضفة الغربية وإسرائيل يمكن إرسالها الى غزة في غضون ساعات".

وأوضح "ان طواقم الامم المتحدة تحتاج ان تكون قادرة على إدخال هذه الامدادات الى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".

ودعا حركة حماس الى الافراج عن الرهائن، وإسرائيل الى السماح بدخول المساعدات الانسانية الى غزة.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والوقود والغذاء عن غزة طيلة فترة النزاع، قبل أن تستأنف ضخ المياه إلى جنوب القطاع الأحد.

وأدت سبعة أيام من القصف الاسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض في غزة ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حماس احتجزت 155 رهينة، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض منهم خلال عمليات توغل محدودة في غزة.