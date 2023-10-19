وزيرة الخارجية الالمانية تبدأ جولة تشمل إسرائيل ودول أخرى في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- بدأت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك اليوم جولة تشمل إسرائيل والاردن ولبنان على خلفية الازمة والوضع الراهن في قطاع غزة.

وتعهدت بيربوك لاسرائيل قبل إقلاع الطارئرة بتضامن غير قابل للتغيير من جانب الحكومة الالمانية، مضيفة أن "القتال يسري في قطاع غزة ضد حركة حماس وليس ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت وزيرة الخارجية الالمانية انها تعتزم الاستفادة من هذه الزيارات من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ومن بينهم رهائن ألمان.

وعينت أنالينا بيربوك مبعوثاً لأجل شؤون المساعدات الانسانية بالشرق الاوسط من أجل تنسيق الدعم للسكان المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن بلادها مستعدة لتقديم مساعدة شاملة، لافتة الى أنه سيتم العمل بشكل مكثف كي يتسنى للمواطنين الالمان الخروج من قطاع غزة بأقصى سرعة.

وتتزامن زيارة وزير الخارجية الالمانية مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الى إسرائيل صباح اليوم، الذي قال في بيان له ان زيارته تهدف الى التهدئة في الحرب بين حماس وإسرائيل، مؤكداً انه يجب ان يكون الهجوم على مستشفى المعمداني لحظة فاصلة للقادة في المنطقة للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد للصراع.

وأضاف سوناك "كلّ مدني يموت هو مأساة، وأنّ أرواحاً كثيرة أزهقت نتيجة العمل الإرهابي المروّع الذي ارتكبته حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري"، موضحاً أنه "سيحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة الجهود المبذولة للتهدئة".

ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين وأنّ رئيس الوزراء سيؤكّد خلالها على وجوب أن لا يسمح المجتمع الدولي "للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية بأن يصبحا حافزاً لتصعيد الصراع في المنطقة".

ومن المتوقع أن يشدّد سوناك خلال جولته على وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.