سیاسة

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 4385 جراء القصف الاسرائيلي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 ان حصيلة القتلى في غزة ارتفعت الى 4385 شخصاً، وان 70% من الضحايا هم من الاطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من اكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "إن اجمالي ضحايا العدوان بلغ 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلا و967 سيدة ... إضافة الى 13561 جريحا"

وأضافت أن "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل أن مسلحي حركة حماس، احتجزوا قرابة ما لا يقل عن 200 رهينة إسرائيلية وغربية من مزدوجي الجنسية في طريق عودتهم إلى القطاع بعد تنفيذ هجومهم.

وردت إسرائيل على حماس بقصف صاروخي متواصل لقطاع غزة المكتظ بالسكان، ما أسفر عن مقتل نحو 4385 شخص حتى الآن، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من 1700 طفل، وإصابة 13.561 آخرين.

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