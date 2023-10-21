اليونيسف: مليون طفل فلسطيني في غزة بحاجة للحماية

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، إن نحو مليون طفلٍ فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وقالت الممثلة الخاصة لـ اليونيسف لدى فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت المسؤولة الأممية، في تصريحٍ صحفي أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية، وطالبت بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخالال الوقود فوراً إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة، ويجب أن تتوقف فوراً.

وقُتِل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتِل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في قصفٍ على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.