أسعار العُملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 23 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 160.000 دينار عراقي

100 يورو = 168.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 193.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2310 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 518.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 458.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 398.000 دينار عراقي