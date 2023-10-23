أسعار العُملات الأجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 23 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار أمريكي = 160.000 دينار عراقي
100 يورو = 168.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 193.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2310 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 518.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 458.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 398.000 دينار عراقي