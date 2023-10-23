محافظ أربيل: نأمل بإجراء تحقيقٍ عاجل في حادثة مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أعرب محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن أمله بإجراء تحقيقٍ عاجل في حادثة منطقة مخمور التي وقعت أمس الأحد بين البيشمركة والجيش العراقي.

وفي الوقت الذي دعا خوشناو إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، قدّم العزاء لأهالي الشهيدين في قوات البيشمركة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال خوشناو في بيانٍ له:

"للأسف وقعت أمس الأحد 22 اكتوبر 2023، حادثة مؤسفة في منطقة مخمور ضمن حدود محافظتنا، بسبب سوء تفاهم في إحدى النقاط العسكرية بجبل قره جوغ، أدى إلى اندلاع مواجهاتٍ مسلّحة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، وأسفر عن استشهاد العقيد جوهر قهار وهاوري جوهر، وإصابة آخرين".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، نتقدّم بأحر التعازي لأسر الشهداء وأشاركهم أحزانهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما نأمل بإجراء تحقيق عاجل بالحادثة، والكشف عن أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادثة مخمور ومعرفة حيثياتها.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي حصل، الأحد، ضمن قاطع مخمور، والذي أدى لوقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.

وأضاف في بيان: وجه سيادته بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة حيثياته، وما نتج عنه من تضحيات.

وتابع: شدد على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي.

في المقابل، أعربت وزارة البيشمركة عن التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حلٍّ جذري لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.

وأعلنت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، عن دعم توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية لإجراء تحقيق سريع وشفاف في حادثة مخمور وتحديد أسبابه وإيجاد الحلول المناسبة.