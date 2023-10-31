سیاسة

مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق دون إصابات أو أضرار

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- قال مصدر أمني وآخر حكومي لرويترز يوم الثلاثاء إن مسيرتين مسلحتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب البلاد.

وقال المصدران إن الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهددت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل.

وأعلنت جماعة تحمل اسم (المقاومة الإسلامية في العراق) المسؤولية عن هجوم يوم الثلاثاء.

وشهد يوم الاثنين أيضا إطلاق أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة عين الأسد، لكن لم يتضح ما إذا كانت الهجمات تسببت في أضرار أو إصابات.

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