عبد الخالق طلعت: اللواء المشترك سيبدأ مهامه الاسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات العراقية، عبد الخالق طلعت، على ضرورة تشكيل لواءين مشتركين في المناطق التي تشهد فراغاتٍ أمنية.

وقال طلعت في مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24، "أحد اللواءين مخصص للبيشمركة وقد أنهوا تدريباتهم، ومن المقرر أن يبدأوا مهامهم الاسبوع المقبل بالانتشار في مناطق حساسة وخطرة".

وأضاف: ستُنشر قوات البيشمركة واللواء الخاص في منطقة سركران بمحافظة كركوك، وغيرها من المناطق التي تشهد ثغراتٍ أمنية، إنه أمرٌ مهم معنوياً لإقليم كوردستان وشعوب المنطقة.

وأشار ممثل حكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات العراقية، أن الأمور الإدارية لللواءين المشتركين قد اكتملت، بحيث إذا كان قائد أحد الألوية عربياً يكون النائب كوردياً.

وختم حديثه قائلاً: خلصت الحكومة العراقية ووزارة الدفاع إلى أنه لا يمكن إدارة المناطق التي تعاني من ثغرات أمنية دون وجود قوات البيشمركة، لأنه لم يتم تقليل المخاطر.