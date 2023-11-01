سیاسة

رفع علم كوردستان ببلدية لامبيث البريطانية

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کوردستان بلدية لامبيز لندن علم كوردستان عمر خاور

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يُرفع علم كوردستان اليوم الأربعاء، في بلدية لامبيث في العاصمة البريطانية، لندن، ويُرفع أيضاً الستار عن نُصب "عمر خاوَر".

وقال رئيس بلدية لامبيث، سرباز برزنجي، (وهو صاحب الفكرة) لـ كوردستان 24، "إن ما قمنا به، هو أمرٌ رمزي مهم، خاصةً بالنسبة لشهداء القصف الكيماوي في حلبجة، وهي محاولة للتعريف أكثر بقضية هجوم النظام العراقي السابق على حلبجة عام 1988".

من جانبه، اعتبر ممثل حكومة إقليم كوردستان في لندن، كروان جلال، أن "نُصب عمر خاوَر في بلدية لامبيز يعد رمزاً للهجوم الكيماوي على حلبجة ومحاولة لتعزيز القضية الكوردية وضحايا الإبادة الجماعية في حلبجة".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، "شُيّد النُصب من جانب نحات كوردي في كوردستان، ثم نُقِل بعد ذلك إلى بلدية لامبيث".

في غضون ذلك، أكّد جلال أن لدى إقليم كوردستان والمملكة المتحدة "علاقات تاريخية من شأنها أن تساهم المجتمع البريطاني في الاطلاع أكثر على تاريخ الكورد وتضحياتهم".

وشدّد ممثل حكومة إقليم كوردستان في لندن، على أن نُصب عمر خاوَر سيكون له دور كبير في زيادة المعرفة بالكورد الذين قدموا تضحياتٍ كبيرة في الماضي وصاروا لاعبين مؤثرين في الشرق الأوسط.

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