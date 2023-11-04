اجتماعٌ عربي أميركي لبحث تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يلتقي وزراء خارجية عدة دول عربية اليوم السبت في العاصمة، عمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث تداعيات القتال بين حماس وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الجمعة، أن وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لبحث كل تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير في غزة الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون، اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".

وأضاف البيان: "يعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وأعلنت حكومة حماس الخميس أن ما لا يقل عن 27 شخصاً قُتلوا في غارة إسرائيلية قُرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مُخيم جباليا للاجئين، وهو القصف الثالث للمخيم خلال ثلاثة أيام.

واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر والتي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تُديرها حماس إن أكثر من 9200 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي، مُعظمهم من النساء والأطفال.