وزير الداخلية في إقليم كوردستان يجتمع بوزير الأمن البريطاني في لندن

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، مساء الثلاثاء، بوزير الأمن البريطاني توم توغندهات، لبحث تعزيز العلاقات بين أربيل ولندن.

وبحسب ما نشره وزير داخلية الإقليم عبر منصة (إكس)، فإن الجانبان أكّدا خلال لقائهما في العاصمة لندن "على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة. كما ناقشا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإجرامية".

