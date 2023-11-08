سیاسة

وزير الداخلية في إقليم كوردستان يجتمع بوزير الأمن البريطاني في لندن

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ريبر أحمد وتوم توغندهات
ريبر أحمد وتوم توغندهات
کوردستان ريبر أحمد توم توغندهات

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، مساء الثلاثاء، بوزير الأمن البريطاني توم توغندهات، لبحث تعزيز العلاقات بين أربيل ولندن.

وبحسب ما نشره وزير داخلية الإقليم عبر منصة (إكس)، فإن الجانبان أكّدا خلال لقائهما في العاصمة لندن "على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة. كما ناقشا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإجرامية".

وكان وزير الداخلية في إقليم كوردستان ووزير الأمن البريطاني وقّعا في الـ 30 أغسطس آب الماضي، في العاصمة أربيل "مذكرة تفاهم مشتركة حول التنسيق والتعاون والتدريب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين الحكومتين.

وتعد مذكرة التفاهم تلك، جزءاً من علاقةٍ متينة ومهمة ومستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، للعمل معاً للتصدي للجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية والتي تشكل تهديداً للمواطنين.

وتحدد المذكرة خارطة طريق للعمل معاً على تحسين سلامة وأمن ورفاهية المواطنين من كلا الجانبين والعمل معاً لتبادل الخبرات وبناء القدرات، على أساس حقوق الإنسان والمعايير الدولية المشتركة والامتثال لها على مستوى أوسع.

 

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