وزير الداخلية في إقليم كوردستان يجتمع بوزير الأمن البريطاني في لندن

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، مساء الثلاثاء، بوزير الأمن البريطاني توم توغندهات، لبحث تعزيز العلاقات بين أربيل ولندن.

وبحسب ما نشره وزير داخلية الإقليم عبر منصة (إكس)، فإن الجانبان أكّدا خلال لقائهما في العاصمة لندن "على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة. كما ناقشا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإجرامية".

In #London, had a productive and insightful meeting with @TomTugendhat, Security Minister at @ukhomeoffice, on our ongoing partnership in tackling organized crime and explored ways to further strengthen collaboration in areas of mutual concern. pic.twitter.com/HHC5tX6Hpk — Rêber Ahmed (@RayberAhmed) November 7, 2023

وكان وزير الداخلية في إقليم كوردستان ووزير الأمن البريطاني وقّعا في الـ 30 أغسطس آب الماضي، في العاصمة أربيل "مذكرة تفاهم مشتركة حول التنسيق والتعاون والتدريب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين الحكومتين.

وتعد مذكرة التفاهم تلك، جزءاً من علاقةٍ متينة ومهمة ومستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، للعمل معاً للتصدي للجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية والتي تشكل تهديداً للمواطنين.

وتحدد المذكرة خارطة طريق للعمل معاً على تحسين سلامة وأمن ورفاهية المواطنين من كلا الجانبين والعمل معاً لتبادل الخبرات وبناء القدرات، على أساس حقوق الإنسان والمعايير الدولية المشتركة والامتثال لها على مستوى أوسع.