إحباط عملية تهريب مهاجرين سوريين في لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إحباط عملية تهريب مهاجرين بطريقةٍ غير شرعية عبر البحر.

وقال الجيش عبر منصة (إكس X): تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس من إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر".

وأضاف: تمكنت الدورية من إنقاذ ٢٩ مهاجرًا جميعهم من الجنسية السورية كانوا على متن المركب أثناء تعرضه للغرق.

وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر قبالة الشواطئ الشمالية، وغالبية المهاجرين من جنسيات سورية، وفلسطينية، ولبنانية.

وغالبًا ما تُنظَّم هذه الرحلات على متن قوارب أو زوارق متهالكة وغير مجهزة، وتكون دائمًا عُرضة للغرق تتسبب بغرق ركابها.

وعملت القوات البحرية في الجيش والدفاع المدني في أكثر من مرة على إنقاذ أعداد من المهاجرين، فيما هلكت أعداد أخرى، بينها العديد من الأطفال والنساء.

ويشكل لبنان- الذي يقيم على أراضيه نحو مليوني سوري- معبرًا للسوريين الراغبين بالوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

وطالب لبنان، الدول المعنية ومفوضية شؤون اللاجئين بالمساعدة على وقف التقديمات للسوريين على الأراضي اللبنانية، وتشجيعهم على العودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.