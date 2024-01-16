"الديمقراطي الكوردستاني - سوريا": استهداف أربيل محاولة من إيران للتغطية على أزماتها

أربيل (كوردستان 24)- أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي طال مدينة أربيل، مؤكداً أن الاستهداف محاولة من إيران للتغطية على أزماتها.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "عاصمة إقليم كوردستان أربيل تعرضت في ليلة 15 على 16 كانون الثاني 2024، لعدوانٍ غاشمٍ وسافر، واستهدافٍ من قوات الحرس الثوري الإيراني بصواريخ باليستية تحت حجج ومزاعم كاذبة".

وأضاف البيان أن الغرض من هذه الهجمات هو "النيل من إرادة شعبنا في إقليم كوردستان، والأمن والأمان الذي تتحلى به مدينة أربيل، وباقي مدن وقصبات كوردستان".

وجاء في البيان: "إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا ندين بأشد عبارات الإدانة هذا التصعيد الذي لا يوجد له أي مبرر وتسويغ من قبل السلطات الإيرانية، ونترحم على الشهداء، ونتمنى الشفاء للجرحى".

فيما يلي النص الكامل للبيان: