أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 151.500 دينار عراقي

100 يورو = 163.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 189.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5000 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2800 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2319 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 460.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي