قائممقام رواندز يعلن بدء تنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة 450 مليون دينار

أربيل(كوردستان24)- أعلن قائممقام رواندز، أحمد قادر، عن بدء تنفيذ مشاريع، بتكلفة 450 مليون دينار، ضمن ميزانية إدارة سوران المستقلة.

وقال قادر، اليوم الخميس 25 كانون الثاني 2024، لـ كوردستان24، أن تلك المشاريع تتضمن تجديد الشوارع، وتعبيدها، وإصلاح الأزقة وتوفير الخدمات في الأماكن التي تحتاج إليها.

وأضاف، أن "الشوارع والأزقة والأحياء، وسط القضاء، تحتاج إلى إعادة إعمار وتجديد، ولم تعد صالحة للمرور، وهناك حملة لإنعاش مركز رواندز".

وفقاً لقائممقام رواندز، تم تحديد 180 يوماً، لإنهاء تلك المشاريع، من قبل الشركة المنفذة.

أحمد قادر، أشار إلى العديد من المشاريع الأخرى المنتظرة، من سحب المياه، إلى تعبيد الشوارع المؤدية إلى بعض القرى والبلدات.