الرئيس بارزاني يهنئ الكاكائيين بعيد قولتاس ويجدد دعمه لحقوق المكونات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 25 كانون الثاني يناير 2024، تهنئةً إلى الكاكائيين بمناسبة حلول عيد قولتاس.

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة قدوم عيد قولتاس للكاكائيين، أهنئ جميع الأخوات والإخوة الكاكائيين في كوردستان والعالم.

أتمنى أن يحتفل الأخوات والإخوة الكاكائيون وكافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان دوماً بأعيادهم بسلام وفرح.

بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة ترسيخ ثقافة التعايش المشترك في كوردستان، ونجدد دعم حقوق ومطالب كافة المكونات.

دمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

25 كانون الثاني 2024