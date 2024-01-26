سیاسة

سفين دزيي: الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار

author_image Kurdistan24 اربیل
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي
کوردستان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي حقل كورمور التطور والاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، أن الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار.

وقال دزيي في تدوينة على منصة "إكس"، "ندين بشدة الهجوم على حقل كورمور الغازي"، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات تستهدف الأشخاص والبنية التحتية لكوردستان".

وأوضح أن "أهداف هذه الهجمات تتمثل بإيقاف عجلة التطور والاستثمار" في الإقليم، مشدداً على "أن هذه الهجمات الدنيئة لن تتمكن من إيقافنا في المضي قدماً نحو كوردستانٍ أكثر قوة".

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كورمور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف