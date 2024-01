سفين دزيي: الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، أن الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار.

وقال دزيي في تدوينة على منصة "إكس"، "ندين بشدة الهجوم على حقل كورمور الغازي"، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات تستهدف الأشخاص والبنية التحتية لكوردستان".

وأوضح أن "أهداف هذه الهجمات تتمثل بإيقاف عجلة التطور والاستثمار" في الإقليم، مشدداً على "أن هذه الهجمات الدنيئة لن تتمكن من إيقافنا في المضي قدماً نحو كوردستانٍ أكثر قوة".

We strongly condemn the attack on Khor Mor gas field, targeting both people & infrastructure, with a clear agenda to hinder our progress & discourage investments.



These despicable acts won't deter our commitment to a stronger Kurdistan. The perpetrators must be held accountable.