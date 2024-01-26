سفين دزيي: الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الجمعة، أن الهجمات المتكررة على الإقليم تهدف إلى إيقاف عجلة التطور والاستثمار.

وقال دزيي في تدوينة على منصة "إكس"، "ندين بشدة الهجوم على حقل كورمور الغازي"، مشيراً إلى أن "هذه الهجمات تستهدف الأشخاص والبنية التحتية لكوردستان".

وأوضح أن "أهداف هذه الهجمات تتمثل بإيقاف عجلة التطور والاستثمار" في الإقليم، مشدداً على "أن هذه الهجمات الدنيئة لن تتمكن من إيقافنا في المضي قدماً نحو كوردستانٍ أكثر قوة".

We strongly condemn the attack on Khor Mor gas field, targeting both people & infrastructure, with a clear agenda to hinder our progress & discourage investments.



These despicable acts won't deter our commitment to a stronger Kurdistan. The perpetrators must be held accountable. — Safeen Dizayee (@SafeenDizayee) January 26, 2024

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كورمور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كورمور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.