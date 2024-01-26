هوراماني: على جميع الأطراف مساعدة بغداد للعثور على الإرهابيين الضالعين في قصف حقل كورمور

أربيل (كوردستان 24)- دعا المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني في بيان، اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى مساعدة الحكومة الاتحادية للعثور على الإرهابيين الضالعين في قصف حقل كورمور الغازي.

وفيما يلي نص البيان:

في الليلة الماضية تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال إلى هجومٍ إرهابي، الأمر الذي أفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي الوطني في إقليم كوردستان.

إن هذا الاستهداف الإرهابي الذي طال بُنيةً تحتيةً مهمة مثل الكهرباء، سيكون له تأثيرٌ مباشر على حياة الناس وأعمالهم اليومية.

نحن في حكومة إقليم كوردستان ندعو كافة الأطراف إلى مساعدة لجنة الحكومة الاتحادية، للعثور على الإرهابيين واعتقالهم ومعاقبتهم، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال.

بيشوا هوراماني

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان