سفين دزيي: هدفنا هو تعزيز العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

وخلال كلمةٍ له في افتتاح المؤتمر، قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، إن هذا المؤتمر "ينعقد في مرحلةٍ حساسة للغاية، تواجه خلالها منطقة الشرق الأوسط وبقية العالم عدداً من الأزمات والتحديات.

وأضاف: على وجه الخصوص، يعاني العراق والمنطقة من عدد من المشاكل، بما في ذلك إقليم كوردستان والعراق، لذا فإن هدف المؤتمر هو تنظيم وتعزيز علاقات إقليم كوردستان.

وحول جدول أعمال المؤتمر، أكّد دزيي أن اليوم الأول للمؤتمر سيكون مفتوحاً وسيتم تقديم عدة حلقات نقاشية، أما الأيام الأربعة الأخرى فستكون مغلقة.

وأشار إلى أن عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة في حكومة إقليم كردستان سيحضرون المؤتمر، لتقديم موضوع في مجال تخصصهم ويصبح موضوعاً للنقاش، على أمل أن يتم إعداد توصية في نهاية المؤتمر.

وأوضح دزيي إلى إنشاء هيكلٍِ جديد للمكاتب والعلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان في الخارج، خاصة في الجوانب الإدارية والمالية، لتسليط الضوء على مجالات مثل جدول أعمال حكومة إقليم كوردستان وأخذها في الاعتبار في التمثيليات والتعرف أكثر على التغييرات.