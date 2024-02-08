إرساء حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية في زاخو

أربيل (كوردستان24)- أكد المشرف على إدارة زاخو المستقلة انهم سيستمرون في خدمة مواطني زاخو، جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية بكلفة تجاوزت 1 مليار دينار عراقي.

وبإشراف المشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، تم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية اليوم الخميس 8 شباط 2024 في زاخو، منها مشاريع تعمير "کانیا دێرەبوونێ، هۆڵی لالش، دێرا مارگورگیس" بكلفة 1.986.285 مليار دينار عراقي، وتقع بعض هذه المشاريع في ناحية رزكاري.

وقال كوهدار شيخو خلال المراسم "منذ أن أصبحت زاخو إدارة مستقلة في السنتين الماضيتين، نفذت حكومة كوردستان مشاريع مختلفة في زاخو بكلفة بلغت مئات المليارات، وسنستمر في تنفيذ المشاريع الخدمية".

وبحسب المشرف على إدارة زاخو المستقلة كوهدار شيخو، فانه خلال السنتين الماضيتين وبناءً على توصية من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، ومن أجل تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، نفذت التشكيلة الحكومية التاسعة مشاريع عديدة في مجالات الطرق والسياحة والصرف الصحي والكهرباء".

يُذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد أن تم تحويل زاخو إلى إدارةٍ مُستقلة، تم تنفيذ أكثر من 250 مشروعاً فيها، بقيمةٍ بلغت 200 مليار دينار.

وفي يوم الاثنين 20 أيلول سبتمبر 2021، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قضاء زاخو وحدةً إداريةً مُستقلة.

وتتمتع الإدارات المُستقلة في إقليم كوردستان بِسُلطاتٍ واسعة، وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية، وذلك من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.