صحة غزة: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة الى 27947 منذ بدء الحرب

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27947 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 107 أشخاص قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67459 شخصا.

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27.947 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وبعيد اندلاع الحرب، أعلنت إسرائيل تشديد حصارها المفروض على غزة. ويشهد القطاع أوضاعا انسانية كارثية مع شحّ المساعدات التي تؤكد المنظمات الانسانية الدولية أنها تبقى أقل بكثير من حاجات السكان.

وحذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس من أن حياة مئات الآلاف عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن آخر مرة سُمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت في 23 كانون الثاني/يناير.

وقال "لقد حددت الأمم المتحدة جيوبا عميقة تعاني المجاعة والجوع في شمال غزة... يعتمد ما لا يقل عن 300 ألف شخص يعيشون في المنطقة على مساعداتنا من أجل بقائهم على قيد الحياة".