قطر والأردن.. موعد المباراة النهائية والمكافآت.. من يحصد اللقب؟

أربيل (كوردستان 24)- تتّجه الأنظار، يوم غدٍ السبت، إلى استاد لوسيل، الذي يتّسع لـ80 ألف متفرّج، حيث يستضيف المباراة النهائية لكأس آسيا 2023 بين منتخب قطر، حامل اللقب والمضيف، ومنتخب الأردن.

وتأهل "العنابي" إلى المباراة النهائية للمرة الثانية توالياً، بينما كتب الأردن الإنجاز بعد أن بلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام المواجهة العربية الخالصة عند الساعة 21:00 مساءً بتوقيت العراق.

كان "العنابي" بلغ النهائي بعد فوزه على إيران 3-2، بينما تخطى المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبية بهدفين نظيفين، في الدور نصف النهائي.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الآسيوي ل#كرة القدم اختيار الحكم الصيني ما نينغ لقيادة المباراة النهائية في كأس آسيا.

مكافأة البطل والوصيف

ويحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 3 ملايين دولار.

القيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية لصاحب الأرض نحو 17 مليون دولار، أما الضيف، فتبلغ نحو 15 مليوناً.

الطريق إلى النهائي

الأردن:

دور المجموعات:

الأردن - ماليزيا 4-0

الأردن - كوريا الجنوبية 2-2

الأردن - البحرين 0-1

ثمن النهائي:

الأردن - العراق 3-2

ربع النهائي:

الأردن - طاجيكستان 1-0

نصف النهائي:

الأردن - كوريا الجنوبية 2-0

قطر:

دور المجموعات:

قطر - لبنان 3-0

قطر - طاجيكستان 1-0

قطر الصين 1-0

ثمن النهائي:

قطر - فلسطين 2-1

ربع النهائي:

قطر - أوزبكستان 1-1 (3-2 بركلات الترجيح)

نصف النهائي:

قطر - إيران 3-2.

الأكثر تتويجاً:

اليابان (4 ألقاب)

السعودية، إيران (3)

كوريا الجنوبية (2)