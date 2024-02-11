سیاسة

شفا بارزاني: سأنقل رسالة الرئيس بارزاني للجالية الكوردية في كندا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل(كوردستان24)- أعلن رئيس الجالية الكوردستانية، شيفا بارزاني، أنه سيلقي خطابا أمام البرلمان الكندي ثم يلتقي بالجالية الكوردستانية، في البلاد ليبلغهم برسالة الرئيس بارزاني.

والتقى شفا بارزاني، رئيس الجالية الكوردستانية، اليوم الأحد (11 شباط/ فبراير 2024)، بأهالي ناشفيل المعروفة باسم كوردستان الصغرى.

وفي كلمة له في ناشفيل تحدث عن مشروع الجالية الكوردستانية بالتفصيل، وقال إن هذا المشروع خطوة وطنية نحو تنظيم وتوحيد الكورد، وفي هذا الصدد كل من يؤمن بعلم كوردستان والبيشمركة وحق الاستقلال لكوردستان يمكن ان يجد نفسه في هذا المشروع الوطني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الجالية الكوردستانية خلال زياراته خطابا في البرلمان الكندي الاثنين باسم الشعب الكوردي، ثم يلتقي بالشعب الوكردي في البلاد وينقل لهم رسالة الرئيس بارزاني.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف