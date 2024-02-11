شفا بارزاني: سأنقل رسالة الرئيس بارزاني للجالية الكوردية في كندا

أربيل(كوردستان24)- أعلن رئيس الجالية الكوردستانية، شيفا بارزاني، أنه سيلقي خطابا أمام البرلمان الكندي ثم يلتقي بالجالية الكوردستانية، في البلاد ليبلغهم برسالة الرئيس بارزاني.

والتقى شفا بارزاني، رئيس الجالية الكوردستانية، اليوم الأحد (11 شباط/ فبراير 2024)، بأهالي ناشفيل المعروفة باسم كوردستان الصغرى.

وفي كلمة له في ناشفيل تحدث عن مشروع الجالية الكوردستانية بالتفصيل، وقال إن هذا المشروع خطوة وطنية نحو تنظيم وتوحيد الكورد، وفي هذا الصدد كل من يؤمن بعلم كوردستان والبيشمركة وحق الاستقلال لكوردستان يمكن ان يجد نفسه في هذا المشروع الوطني.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الجالية الكوردستانية خلال زياراته خطابا في البرلمان الكندي الاثنين باسم الشعب الكوردي، ثم يلتقي بالشعب الوكردي في البلاد وينقل لهم رسالة الرئيس بارزاني.