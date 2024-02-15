ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركي وتراجع البنزين بأكثر من المتوقع

أربيل (كوردستان24)- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير (شباط).

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل، وذلك نتيجة توقف مصاف عن العمل، مما أدى إلى خفض استهلاك الخام وإنتاج الوقود.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

وأردفت قائلة إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير. وذكرت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأضافت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع، إلى 247.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها ستهبط 1.2 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 125.7 مليون، مقارنة بتوقعات بأن تتراجع بمقدار 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 1.2 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة، بأكثر من 1 في المائة، إلا أن توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة قوية في الطلب، حدّت من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3 في المائة، إلى 82.39 دولار بحلول الساعة 16:34 (بتوقيت غرينتش). وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 77.38 دولار للبرميل، بتراجع 1.6 في المائة.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير توقعات المنظمة عن الشهر الماضي.