أردوغان يتهم الاتحاد الوطني بدعم حزب العمال الكوردستاني

أربيل(كوردستان24)- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بدعم حزب العمال الكوردستاني وأفرعه.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة رسمية أجراها إلى مصر الأربعاء.

وردًا على سؤال حول دعم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية لـ (ب ك ك)، "شدد أردوغان أن أبواب التسامح مغلقة حتى النهاية إذا تعلق الأمر ببقاء تركيا وأمنها القومي، مؤكدًا أن تركيا ستقوم ما يجب حيال ذلك"، وفقاً لوكالات الأنباء التركية.

وأضاف: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة شريطة ألا يُسمح بإنشاء (كيان إرهابي) على حدودنا".

وفي جانب آخر من حديثه، تحدث عن العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، قائلا: "في مواجهة الإرهاب، فإن التسارع الذي حققناه يسير في اتجاه إيجابي، لكن السليمانية، أي (قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني)، رغم أننا حذرنا مرات عديدة، للأسف تواصل دعم حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، لقد ناقشنا هذه القضايا وطرحناها مرة أخرى".

وفيما يخص مشروع طريق التنمية، أوضح أردوغان أن الجهات الفاعلية الرئيسية في المشروع هي تركيا والإمارات والعراق، مبينًا أن المشروع سيصبح "طريق حرير" جديد للمنطقة وسيخدم السلام الإقليمي.

وبشأن العلاقات التركية الأمريكية، قال أردوغان: "عدد القضايا التي نتفق حولها في ازدياد ولا يوجد شيء سلبي حاليًا بالعكس هناك تطور إيجابي".

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مبينًا أن تركيا جمعت الطرفين على أراضيها أكثر من مرة.

وأردف: "يمكن فعل ذلك مرة أخرى ونفتح الباب للسلام من خلال إدارة عملية خالية من التأثير الخارجي".