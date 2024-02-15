سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعود إلى أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني القمة العالمية للحكومات دبي

أربيل (كوردستان 24)- عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 15 شباط (فبراير) 2024، إلى أربيل بعد ختام مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي.

ورافق رئيس الحكومة إلى المطار خلال مغادرته دبي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء.

وعلى هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، عقد رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، كذلك اجتمع مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وعدد من كبار المسؤولين.

كما ألقى رئيس الحكومة خلال القمة كلمة مهمة سلط فيها الضوء على جملة من المسائل، من بينها أهمية احترام وضمان حقوق شعب كوردستان، وضرورة معالجة مشاكل الشرق الأوسط والعالم بصورة جذرية.

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