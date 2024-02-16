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وزارة العمل: 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى، مضيفة أن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بلغ 7 ملايين فرد.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل العراقية أحمد خلف في تصريحات صحفية "تم اكتشاف 35 ألف متجاوز على الرعاية خلال الفترة الماضية ، وقد نصل إلى 300 ألف متجاوزخلال الأشهر المقبلة"، مبيناً أن "الرعاية انهت شمول 900 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية".

وأضاف أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بلغ 7 ملايين فرد".

وأشار الى "ان رواتب الاعانة الاجتماعية تعادل راتب الموظف، حيث أن اجراءات الاعانة تهدف للحد من الفقر"، مشيراً إلى أن "90 بالمئة من المتسولين لديهم رواتب رعاية الاجتماعية".

وأوضح ان "أغلب المنظمات التي تدعي مساعدة الفقراء هي عصابات منظمة، كما يوجد 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم أنثى".

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