"عذرا تشافي ستغادر برشلونة الآن".. لابورتا يصدر فرمان يهز أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- اتضحت رؤية مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، بشأن مستقبل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق كرة القدم، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به النادي حالياً على مستوى الأداء والنتائج.

ويعيش برشلونة مع تشافي هذا الموسم، أشهراً صعبة على مستوى النتائج والأداء، خاصة مع تأخر الفريق بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد و5 نقاط عن جيرونا في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويواجه تشافي انتقادات حادة من الجماهير والإعلام الكتالوني خلال الفترة الحالية بسبب الأداء الكارثي الذي يقدمه مع برشلونة، وسط مطالبات بإقالته من منصبه، بحسب تقريرٍ لموقع سعودي سبورت.

تأتي الأزمة الفنية التي يعاني منها برشلونة، والتي تتزايد مع مزيد من الوقت، قبل مواجهة نابولي الإيطالي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل برشلونة يوم الأحد الماضي في مباراة غريبة (3-3) ضد غرناطة، لحساب مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني "الليجا".

حالات إقالة تشافي من تدريب برشلونة:

كشف الصحفي الموثوق "خافي ميجيل"، بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة سيواصل دعمه للمدرب تشافي هيرنانديز حتى آخر لحظة، ولكنه لن يسامحه حال الخروج الأوروبي ضد نابولي.

وسيكون الخروج أمام نابولي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وعدم مواصلة المشوار الأوروبي بمثابة العنصر الحاسم لقرار إقالة تشافي، حيث سيرحل المدرب بشكلٍ فوري عن منصبه.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم إقالة تشافي من منصبه، حال مواصلة النتائج السلبية في الدوري الإسباني، والابتعاد عن مركز الوصيف في المسابقة المحلية.

الجدير بالذكر أن برشلونة قد ودع كأس ملك إسبانيا قبل أسبوعين ضد أتلتيك بيلباو بالخسارة (4-2) على ملعب سان ماميس الجديد.