"حزب المساواة" يدعو المواطنين للعودة إلى محافظاتهم في يوم إجراء الانتخابات البلدية بتركيا

أربيل (كوردستان 24)- دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (Dem Parti)، اليوم الأحد، الناخبين للعودة إلى محافظاتهم في يوم التصويت في الانتخابات البلدية بتركيا، للحيلولة دون حرمانهم من عملية التصويت.

وقال الرئيسان المشتركان للحزب تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري، في ظهورٍ مرئي تابعته كوردستان24، "ندعو المواطنين إلى العودة لمحافظاتهم في يوم إجراء الانتخابات البلدية" في تركيا، "للحيلولة دون حرمانهم من عملية التصويت".

وأضاف الرئيسان المشتركان: "بالنسبة لأولئك البعيدين عن مراكز الاقتراع، فإن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب على استعداد لتأمين وسائل نقلٍ لجلبهم إلى المراكز الانتخابية، ولهذا الغرض سنُخصِّصُ خطوطاً ساخنة لتلقي اتصالات المواطنين".

واتهم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، "بنقل ناخبين مُزيّفين إلى المحافظات الكوردية، للحصول على أصواتهم، والفوز في الانتخابات البلدية" بالبلاد.

هذا وحدد المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا، موعد إجراء الانتخابات البلدية في البلاد في الـ 31 من آذار مارس 2024.

وبحسب المجلس، فإنه يحق لـ 36 حزباً سياسياً المشاركة في الانتخابات البلدية، أبرزها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس البلاد أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة أوزغور أوزيل، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذي يُمثّل شريحةً كبيرة من الكورد، بقيادة الرئيسين المشتركين تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري.

إضافةً إلى حزب الحركة القومية بقيادة دولت باخجلي، والحزب الجيد القومي بقيادة ميرال آكشنار، وحزب السعادة بقيادة تمر كرم الله أوغلو، وحزب الرفاه من جديد بقيادة فاتح أربكان، وحزب المستقبل بقيادة داوود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، وحزب الدعوة الحرة بقيادة زكريا يازجي أوغلو.