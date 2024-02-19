الداخلية العراقية توضح ملابسات مقتل ناشط صدري في بابل

أربيل(كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بياناً أوضحت فيه ملابسات مقتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي في بابل.

وقالت وزارة الداخلية في إيضاح صحفي، "في الوقت الذي تسعى فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، تحاول عناصر خارجة عن القانون بين الحين والآخر تعكير صفو هذا الاستقرار، الأمر الذي لن تسمح به وزارة الداخلية، وكان آخره ما حصل في محافظة بابل".

واضافت، أن "مجموعة من الخارجين عن القانون اقدمت على دهس مواطن أمام منزله في قضاء أبي غرق في مدينة الحلة واقتياده إلى جهة مجهولة يوم أمس، حيث باشر فريق عمل مختص ضمن قيادة شرطة محافظة بابل بالبحث والتحري وجمع المعلومات وعثر على جثة المغدور صباح اليوم الاثنين ملقاة على الطريق السريع في منطقة جبلة"، مبينة أن "فرق العمل الأمني توصلت الى خيوط مهمة عن الجناة الذين لن يفلتوا من العقاب وسيتم تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق، عُثر صباح اليوم، على جثة الناشط والمدون، التابع للتيار الصدري، أيسر الخفاجي، على الطريق الدولي السريع.

وفقاً للمصادر، قتل الناشط الصدري أيسر الخفاجي بعد اختطافه ظهر يوم أمس في بابل، تم العثور على جثته صباح اليوم على الطريق السريع الدولي.

وأفادت مصادر أمنية أمس باختطاف الخفاجي في بابل، وهو مدون وناشط من أتباع التيار الصدري، ويعمل ضمن إعلام فصيل سرايا السلام التابع للتيار.

وعقب خبر اختطافه أمس، شهدت مناطق بمحافظة بابل استنفار وانتشار لعناصر السرايا (الجناح المسلح للتيار الصدري).