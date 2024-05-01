سیاسة

رئيس الحكومة مهنئاً العمال بيومهم العالمي: ملتزمون بتحسين حياة أبناء الطبقة العاملة وصون حقوقهم

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کوردستان

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 1 أيار (مايو) 2024، تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي، وفيما يلي نصها:

بمناسبة يوم العمال العالمي، يسعدني أن أتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى جميع أبناء الطبقة العاملة في كوردستان والعراق والعالم أجمع، كما أُثمّن عالياً دور عمالنا وجهودهم الدؤوبة في مسيرة إعادة بناء كوردستان وتعزيز اقتصادها.

وإذ نحيي عمالنا بهذه المناسبة، نُجدّد التزام حكومة إقليم كوردستان الراسخ بتحسين حياتهم وصون حقوقهم، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية تلبي احتياجاتهم، وتضمن سلامتهم وكرامتهم، وتكفل كافة استحقاقاتهم القانونية.

مبارك للعمال يومهم العالمي، متمنياً لهم حياة كريمة ولائقة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2024/5/1

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