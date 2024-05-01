بهمن عبدالله: الديمقراطي الكوردستاني لديه ملاحظات على برنامج الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الدورة الخامسة لبرلمان حكومة إقليم كوردستان بهمن عبدالله، إن حزب الديمقراطي الكوردستاني لديه ملاحظات ولم يشر إلى عدم جواز إجراء الانتخابات، أو غير مستعد للمشاركة.

جاء ذلك خلال مقابلة على شاشة كوردستان 24، أكد فيها أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدعم انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، ويحاول إجراءها في موعدها.

وأضاف أن بعض الأحزاب كانت تؤجل الانتخابات في كل مرة لعذر ما، وهي نفسها الآن تطالب الإسراع بإجرائها.

وتابع: لم يقل الديمقراطي الكوردستاني بأنه لا ينبغي إجراء الانتخابات، أو غير مستعد لها، وإنما لديه ملاحظات على الخطة التي تم إعدادها للانتخابات، وهو أمرٌ خارج عن إرادة شعب كوردستان.

وأردف: أعتقد أنه في حال عدم تنفيذ تلك الملاحظات، فإن الديمقراطي لن يشارك في انتخاباتٍ من شأنها أن تضع كوردستان في الوضع السيئ الموجود الآن، لأن الخطة التي تم إعدادها لن تمر بسهولة على شعب كوردستان.

وختم حديثه قائلاً: في كل أنحاء العالم لا يوجد قانون يمنح المحكمة الحق في إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أو رفضها.

وأضاف: يجب أن تنفذ ملاحظات الديمقراطي الكوردستاني، لأن المشكلة ليست فقط في تعديل القانون بشكلٍ غير قانوني، بل هناك عدم احتساب أصوات نحو 400 ألف ناخب في كوردستان.