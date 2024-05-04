سیاسة

بدعمٍ من مسرور بارزاني.. توفير 1200 لابتوب وجهاز عرض بيانات لمدربي وزارة التربية

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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بدعمٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وفّرت وزارة التربية في حكومة كوردستان 600 كمبيوتر محمول (لابتوب) و600 جهاز عرض بيانات شحن (داتا شو) لمدربي الوزارة.

وقالت وزارة التربية في بيانٍ لها، اليوم السبت، إنه تم توفير 600 كمبيوتر محمول و600 جهاز عرض بيانات لمدربي المعلمين، بقيمة بلغت 607 مليون و800 ألف دينار.

واعتبرت الوزارة في بيانٍ لها، أن توفير الاحتياجات الأساسية لمدربي المعلمين في المراكز التعليمية بمثابة نجاح لاستراتيجية التدريب الخاصة بالوزارة لأعوام  2023 ولغاية 2030 والتي دخلت حيّز التنفيذ خلال العام الدراسي 2023- 2024.

 

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