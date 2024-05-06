آنو جوهر: مشكلة المسيحيين جزء من قضية شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشار وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، اليوم الاثنين 6 أيار 2024، إن مشكلة المسيحيين هي جزء من قضية شعب كوردستان.

وأضاف جواهر، لـ كوردستان24، إن "المواطنين صوتوا لي كممثل عنهم في التشكيلة الحكومية التاسعة، كان بهدف تمثيلهم في هذه المرحلة".

وأردف: لقد قلت في الماضي وسأقول مرة أخرى إنني مواطن كلداني، وعندما يتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني قراراً ضد المسيحيين، سأقف حينها ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أيضاً، لكن في الوقت الحالي لا أرى أي موقف من الحزب ضد المسيحيين".

وتابع بالقول: "لا أرى مشكلة المسيحيين أو الكلدان أو السريان أو الآشوريين والأرمن مشكلة منفصلة في كوردستان، بل جزء من مشاكل قضية الشعب الكوردي، لكن المشكلة في العراق هي كوردستان، لذلك في السنوات القليلة الماضية عندما تعرض المسيحيون للإبادة الجماعية، ولم يعتقل أحدٌ مسيحياً أوقال إنه سيقتله لأنه كلداني، أو لأنه سرياني أو أرمني".

وختم حديثه قائلاً: ولأننا ضمن الأغلبية الكوردية في كوردستان والنضال الكوردي نضال قومي وليس ديني، لم يذهب الكورد إلى بيت المقدس مثل صلاح الدين في الماضي، وإنما أرد الكورد دولة كوردية ووطنية، علماً أن الأمم التي تقاتلت سياسياً بين الكورد تعلمت من القائد الكوردي والأمة الكوردية، لذلك كان معظم نضالنا هو نضال وطني.