K24 - هه‌ولێر:

له‌ وڵاتی چیلی به‌هۆی وشكه‌ ساڵییه‌وه‌ ژماره‌ی گوڵ كه‌می كردووه‌ كاریگه‌ریی له‌سه‌ر به‌رهه‌می هه‌نگوێن كردووه‌، بۆیه‌ ژماره‌یه‌ك هه‌نگه‌وان له‌به‌رده‌م كۆشكی سه‌رۆكایه‌تی خۆپیشاندانێكیان ئه‌نجام دا، به‌ڵام له‌لایه‌ن پۆلیسه‌وه‌ رووبه‌ڕووی راوه‌دوونان و ده‌ستگیركردن بوونه‌ته‌وه‌.

ماڵپه‌ڕی "9news" بڵاویكرده‌وه‌، كاتێك پۆلیسه‌كان داوای كۆبوونه‌وه‌یه‌كیان له‌گه‌ڵ "سباستیان پنیرا"، سه‌رۆكی چیلی كردووه‌، داواكه‌ ره‌تكراوه‌ته‌وه‌ و خۆپیشانده‌رانیش رازی نه‌بوون به‌رده‌م كۆشكی سه‌رۆكایه‌تی به‌جێبهێڵن، بۆیه‌ له‌لایه‌ن پۆلیسه‌وه‌ راونراون و هه‌وڵی ده‌ستگیركردنیان دراوه‌.

سه‌رچاوه‌كه‌ ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، دوای ئه‌وه‌ی پۆلیس خه‌ریكی راونانی خۆپیشانده‌ران بووه‌، هێرشی پێچه‌وانه‌ ده‌ستی پێكردووه‌ و زیاتر 10 هه‌زار هه‌نگ پۆلیسه‌كانیان راوناوه‌.

شه‌ڕی پۆلیس و هه‌نگ ده‌ستی پێكردووه‌، به‌هۆیه‌وه‌ 7 ئه‌فسه‌ری پۆلیس برینداربوون و ره‌وانه‌ی نه‌خۆشخانه‌ كراون و 4 هه‌نگه‌وانیش ده‌ستگیركراون.

