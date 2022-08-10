گشتی

9 كه‌س له‌ لافاوه‌كه‌ی كۆریای باشوور گیانیان له‌ده‌ستدا

سه‌رۆكی كۆریای باشوور: باران و لافاوی له‌م جۆره‌ ماوه‌ی 115 ساڵه‌ تۆمارنه‌كراوه‌
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دیمه‌نێكی كاتی بارانه‌ به‌خوڕه‌كه‌ی كۆریای باشوور.. فۆتۆ: AFP
دیمه‌نێكی كاتی بارانه‌ به‌خوڕه‌كه‌ی كۆریای باشوور.. فۆتۆ: AFP
جیهان كۆریای باشوور لافاو بارانی به‌خوڕ

K24 - هه‌ولێر:

به‌رپرسانی كۆریای باشوور رایانگه‌یاند، له‌ ئه‌نجامی لافاوه‌ی چه‌ند رۆژی رابردوودا 9 كه‌س گیانیان له‌ده‌ستداوه‌ و 7 كه‌سی دیكه‌ش بێسه‌روشوێنن، دوای ئه‌وه‌ی بارانێكی به‌خوڕ وڵاته‌كه‌ی گرته‌وه‌ و رێگه‌ سه‌ره‌كییه‌كان و وێستگه‌ی شه‌مه‌نده‌فه‌ر و هه‌ندێك شوێنی نیشته‌جێبوونیش ژێرئاو كه‌وتن‌.

ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویكرده‌وه‌، ئاوی بارانه‌كه‌ی كۆریای باشوور له‌ رۆژی دووشممه‌ه‌وه‌ كۆبووه‌ته‌وه‌، به‌ گوێره‌ی لێدوانێكی یون سوك یول، سه‌رۆكی كۆریای باشوور "باران و لافاوی له‌م جۆره‌ ماوه‌ی 115 ساڵه‌ تۆمارنه‌كراوه‌".

له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كانه‌وه‌ بڵاوكراوه‌ته‌وه‌، كه‌ چه‌ند كه‌سێك هه‌وڵی خۆده‌ربازكردن ده‌ده‌ن له‌و ئاوه‌ی له‌ ئه‌نجامی لافاوه‌كه‌ درووست بووه‌، ده‌یانه‌وێت به‌ كه‌ناری ئارامی بگه‌ن، له‌كاتێكدا ئاوی گه‌یشتووه‌ته‌ قووڵایی وێستگه‌ی شه‌مه‌نده‌فه‌ریش.

به‌رپرسێك له‌ وه‌زاره‌تی ناوخۆی كۆریای باشوور ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد، لافاو گه‌ڕه‌كی "گانگام"ی به‌ته‌واوه‌تی ژێرئاو كه‌وتووه‌ و ئۆتۆمبێله‌كانی ئه‌و گه‌ڕه‌كه‌ش له‌ ژێر ئاون، تا ئێستا 9 كه‌س به‌هۆی لافاوه‌كه‌ گیانیان له‌ده‌ستداوه‌ و 7 كه‌سیش بێسه‌روشوێنن.

روونیشكرده‌وه‌، له‌ 9 قوربانییه‌كه‌، 3 كه‌سیان به‌هۆی ئه‌وه‌ی له‌ ژێرزه‌مینی باڵه‌خانه‌یه‌كی گیریانخواردبووه‌، گیانیان له‌ده‌ستداوه‌، كه‌ هه‌رسێكیان ئافره‌ت بوون.

ئاماژه‌ به‌وه‌ش كراوه‌، یه‌كێك دیكه‌ له‌ ترسی لافاوه‌كه‌ چووته‌ سه‌ر دره‌ختێك، به‌ڵام دواتر به‌هۆی ته‌ڕبوونی دره‌خته‌كه‌، ئه‌و كه‌سه‌ به‌ ته‌زووی كاره‌با گیانی له‌ده‌ستداوه‌.

سه‌رچاوه‌ میدیاییه‌كانی ئه‌و وڵاته‌ بڵاویانكرده‌وه‌، سه‌رۆكی كۆریای باشوور باسی له‌وه‌ كرده‌وه‌، هاووڵاتیانی وڵاته‌كه‌ی زیانی زۆریان به‌ركه‌وتووه‌، داواشی له‌ به‌پرسانی وڵاته‌كه‌ كردووه‌، سه‌ره‌تا به‌هانای ئه‌و كه‌سان بێن، كه‌ له‌ رووی ماددی و جه‌سته‌ییه‌وه‌ لاوازن.

به‌ گوێره‌ی راپۆرتێكی په‌یمانگه‌ی "گالوپ"، سه‌رۆكی كۆریای باشوور له‌وه‌ته‌ی له‌ مانگی ئایاری ئه‌مساڵ ده‌سه‌ڵاتی گرتووه‌ته‌ ده‌ست، 24%ی جه‌ماوه‌ره‌كه‌ی له‌ده‌ستداوه‌، ره‌خنه‌ی ئه‌وه‌شی لێگیراوه‌، كه‌ له‌كاتی بارانه‌ به‌خوڕه‌كه‌، سه‌ردانی سه‌نته‌ری فریاگوزاریی حكومی نه‌كردووه‌.

 

 

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