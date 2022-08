K24 - هه‌ولێر:

به‌رپرسانی كۆریای باشوور رایانگه‌یاند، له‌ ئه‌نجامی لافاوه‌ی چه‌ند رۆژی رابردوودا 9 كه‌س گیانیان له‌ده‌ستداوه‌ و 7 كه‌سی دیكه‌ش بێسه‌روشوێنن، دوای ئه‌وه‌ی بارانێكی به‌خوڕ وڵاته‌كه‌ی گرته‌وه‌ و رێگه‌ سه‌ره‌كییه‌كان و وێستگه‌ی شه‌مه‌نده‌فه‌ر و هه‌ندێك شوێنی نیشته‌جێبوونیش ژێرئاو كه‌وتن‌.

ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویكرده‌وه‌، ئاوی بارانه‌كه‌ی كۆریای باشوور له‌ رۆژی دووشممه‌ه‌وه‌ كۆبووه‌ته‌وه‌، به‌ گوێره‌ی لێدوانێكی یون سوك یول، سه‌رۆكی كۆریای باشوور "باران و لافاوی له‌م جۆره‌ ماوه‌ی 115 ساڵه‌ تۆمارنه‌كراوه‌".

This is absolutely insane video in South Korea. Extreme flooding that hasn’t been seen in 80 years or more. Very extreme flooding, causing massive problems in Seoul and the entirety of the country. #SouthKorea #flooding #weather pic.twitter.com/88xOxVuN4B — Michael Steinberg (@MichaelWX18) August 8, 2022

له‌ تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كانه‌وه‌ بڵاوكراوه‌ته‌وه‌، كه‌ چه‌ند كه‌سێك هه‌وڵی خۆده‌ربازكردن ده‌ده‌ن له‌و ئاوه‌ی له‌ ئه‌نجامی لافاوه‌كه‌ درووست بووه‌، ده‌یانه‌وێت به‌ كه‌ناری ئارامی بگه‌ن، له‌كاتێكدا ئاوی گه‌یشتووه‌ته‌ قووڵایی وێستگه‌ی شه‌مه‌نده‌فه‌ریش.

به‌رپرسێك له‌ وه‌زاره‌تی ناوخۆی كۆریای باشوور ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد، لافاو گه‌ڕه‌كی "گانگام"ی به‌ته‌واوه‌تی ژێرئاو كه‌وتووه‌ و ئۆتۆمبێله‌كانی ئه‌و گه‌ڕه‌كه‌ش له‌ ژێر ئاون، تا ئێستا 9 كه‌س به‌هۆی لافاوه‌كه‌ گیانیان له‌ده‌ستداوه‌ و 7 كه‌سیش بێسه‌روشوێنن.

Due the torrential rains South Korea has been experiencing over the last 24 hours, parts of the Seoul subway are now flooding. We need to seriously plan for flood resiliency in our transit systems. Praying for everyone in South Korea today. pic.twitter.com/FZzn8Oynsm — Hayden Clarkin (@the_transit_guy) August 8, 2022

روونیشكرده‌وه‌، له‌ 9 قوربانییه‌كه‌، 3 كه‌سیان به‌هۆی ئه‌وه‌ی له‌ ژێرزه‌مینی باڵه‌خانه‌یه‌كی گیریانخواردبووه‌، گیانیان له‌ده‌ستداوه‌، كه‌ هه‌رسێكیان ئافره‌ت بوون.

ئاماژه‌ به‌وه‌ش كراوه‌، یه‌كێك دیكه‌ له‌ ترسی لافاوه‌كه‌ چووته‌ سه‌ر دره‌ختێك، به‌ڵام دواتر به‌هۆی ته‌ڕبوونی دره‌خته‌كه‌، ئه‌و كه‌سه‌ به‌ ته‌زووی كاره‌با گیانی له‌ده‌ستداوه‌.

🚨VIDEO: Flooding in Seoul, South Koreapic.twitter.com/YtYDHKilQg — Breaking News (@NewsJunkieBreak) August 8, 2022

سه‌رچاوه‌ میدیاییه‌كانی ئه‌و وڵاته‌ بڵاویانكرده‌وه‌، سه‌رۆكی كۆریای باشوور باسی له‌وه‌ كرده‌وه‌، هاووڵاتیانی وڵاته‌كه‌ی زیانی زۆریان به‌ركه‌وتووه‌، داواشی له‌ به‌پرسانی وڵاته‌كه‌ كردووه‌، سه‌ره‌تا به‌هانای ئه‌و كه‌سان بێن، كه‌ له‌ رووی ماددی و جه‌سته‌ییه‌وه‌ لاوازن.

به‌ گوێره‌ی راپۆرتێكی په‌یمانگه‌ی "گالوپ"، سه‌رۆكی كۆریای باشوور له‌وه‌ته‌ی له‌ مانگی ئایاری ئه‌مساڵ ده‌سه‌ڵاتی گرتووه‌ته‌ ده‌ست، 24%ی جه‌ماوه‌ره‌كه‌ی له‌ده‌ستداوه‌، ره‌خنه‌ی ئه‌وه‌شی لێگیراوه‌، كه‌ له‌كاتی بارانه‌ به‌خوڕه‌كه‌، سه‌ردانی سه‌نته‌ری فریاگوزاریی حكومی نه‌كردووه‌.