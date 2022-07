K24 - هه‌ولێر:

ڤیاتیسلاڤ گلادكۆڤ، شاره‌داری ناوچه‌ی بیلگۆرۆد-ی رووسیا له‌ راگه‌یه‌ندراوێكدا ئاشكرای كرد، ته‌قینه‌وه‌یه‌ك شاری بیلگۆرۆدی نزیك سنووری ئۆكرانیای هه‌ژاندووه‌، كه‌ بووه‌ته‌ هۆی ئاگركه‌وتنه‌وه‌ له‌ باڵه‌خانه‌یه‌كی نیشته‌جێبوون.

به‌ گوێره‌ی راگه‌یه‌ندراوه‌كه‌ی شاره‌داری ناوچه‌ی بیلگۆرۆد، 3 كه‌س بریندار بوون و بۆ چاره‌سه‌ركردن گوازراونه‌ته‌وه‌ بۆ نه‌خۆشخانه‌.

There are injured following a large explosion moments ago in #Belgorod . pic.twitter.com/U4eZPDp8q3

گلادكۆڤ ئاشكراشی كرد، لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ هۆكاری رووداوه‌كه‌ ده‌كه‌ن، ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد، ده‌بوایه‌ سیستمی به‌رگری ئاسمانی كاری كردبا.

Woah. Huge explosion in #Belgorod. Looks to have occurred within the last 10/20 minutes. https://t.co/aoOkWjxpIa