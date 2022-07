سكرتێری گشتیی رێكخراوی ئۆپێك كۆچی دوایی كرد

K24 - هه‌ولێر:

رێكخراوی ئۆپێك ئه‌مڕۆ چوارشه‌ممه‌ (6ی ته‌ممووز/ یۆلیۆی 2022) رایگه‌یاند، محه‌مه‌د سانوسی باركیندۆ، سكرتێری گشتیی رێكخراوه‌كه‌یان كۆچی دوایی كرد.

میلی كیاری، سه‌رۆكی دامه‌زراوه‌ی نه‌وتی نه‌یجیریا سه‌ره‌تا هه‌واڵی مردنی سكرتێری گشتیی رێكخراوی ئۆپێكی ئاشكراكرد و گوتی، دوێنێ محه‌مه‌د سانوسی باركیندۆ گیانی كۆچی دوایی كردووه‌.

له‌ راگه‌یه‌ندراوه‌كه‌ی رێكخراوی ئۆپێك هاتووه‌: محه‌مه‌د سانوسی باركیندۆ، سكرتێری گشتیی رێكخراوی ئۆپێك دوێنێ له‌ وڵاتی نه‌یجیریا كۆچی دوایی كرد، باركیندۆ سه‌ركرده‌یه‌كی خۆشه‌ویست بووه‌ له‌ رێكخراوی ئۆپێك و مردنه‌كه‌ی زیانێكی گه‌وره‌یه‌ بۆ ئه‌ندامانی ئۆپێك و پیشه‌سازی نه‌وت و كۆمه‌ڵگه‌ی نێوده‌وڵه‌تیش.

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, passed away yesterday in his home country Nigeria. He was the much-loved leader of the OPEC Secretariat and his passing is a profound loss to the entire OPEC Family, the oil industry and the international community. pic.twitter.com/xYDQvhG0n2