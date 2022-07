ئۆکرانیا: مووشەکەکانی رووسیا بەندەری ئۆدیسا بەئامانج دەگرن

K24 - هەولێر:

دوای رۆژێك لە واژۆکردنی رێککەوتنی هەناردەکردنی دانەوێڵە، سوپای رووسیا بە مووشەک بەندەری ئۆدیسایان بەئامانج گرت، کە بە گرنگترین بەندەر لە تەواوی کەنارەکانی دەریای رەش بۆ هەناردەکردنی دانەوێڵە ئەژمار دەکرێت.

ئۆلێگ نیکۆلێنکۆ گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئۆکرانیا، سەبارەت بە هێرشەکەی سەر ئۆدیسا گوتی: "لە 24 کاتژمێر زیاتری نەخایاند، تا رووسیا پێشێلی ئەو رێککەوتن و بەڵێنانە بکات، کە بە نەتەوە یەکگرتووەکان و تورکیا دراوە لەو بەڵگەنامەیەی دوێنێ لە ئەستەنبوڵ واژۆ کرا".

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئۆکرانیا دەڵێت:"سەرۆکی رووسیا بەمجۆرە هێرشانە، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا، شەرمەزار دەکات کە بۆ گەیشتن بەم رێککەوتنە کۆششیان کردووە".

ئۆکرانیا، بەرپرسیارێتی هەر شکستهێنانێکی رێککەوتنی هەناردەکردنی دانەوێڵە دەخاتە ئەستۆی رووسیا، ئەگەر لە هێرشەکانی بەردەوامبێت و پابەندی رێککەوتنی نێوانیان نەبێت.

هەر لە کاردانەوەی مووشەکبارانەکەی رووسیادا، خولوسی ئاکار وەزیری بەرگری تورکیا لە ئەنقەرەی پایتەختی وڵاتەکەیەوە، نیگەرانی دەربڕی و گوتی "حکومەتی رووسیا پێیان راگەیاندین کە بە هیچ شێوەیەک پەیوەندییان بەم هێرشەوە نییە و زۆر بە وردی لێکۆڵینەوە لەم پرسە دەکەن".

دوێنێ 22ی تەمووز رێککەوتنی هەناردەی دانەوێڵە لە ئیستانبوڵ لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا واژۆکرا، کە بەهەنگاوێکی ئەرێنی بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆراک لە جیهاندا وەسفکرا، بەڵام دوای هێرشەکەی ئەمڕۆ، جۆزێپ بۆرێل وەزیری دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە برۆکسلەوە، رووسیای بە ئەنجامدانی هێرشێکی مووشەکی "سەرزەنشتکراو" بۆ سەر بەندەری ئۆدێسا تۆمەتبارکرد.

جۆزێپ بۆرێل، لە تویتێکدا نووسیویەتی: "هێرشکردنە سەر خاڵێكی سەرەکی هەناردەکردنی دانەوێڵە، رۆژێک دوای واژۆکردنی رێککەوتنەکانی ئیستەنبوڵ جێگەی قبوڵکردن نییە، ئەم رووداوە جارێکی دیکە پشتگوێخستنی تەواوەتی رووسیا بە یاسا و پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکان نیشان دەدات".

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia