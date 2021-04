هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- آمریکا برای گزارش اطلاعات در باره سە رهبر (پ ک ک) میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در وبسایت رسمی خود، در اطلاعیه‌ای با انتشار تصاویر رهبران حزب کارگران کوردستان (پ ک ک)؛ جمیل بایک، دوران کالکان و مراد قریلان، میلیون‌ها دلار را به عنوان جایزه برای گزارش اطلاعات در باره آنان اعلام کرد.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا از (پ ک ک) به عنوان یک گروه تروریستی یاد شده که با اقدامات خشنوت آمیز به شهروندان غیرنظامی آسیب رسانده‌ است.

بر اساس اطلاعیه، برای گزارش اطلاعات در باره دوران کالکان، مبلغ ٣ میلیون دلار، در باره جمیل بایک، مبلغ ٤ میلیون دلار و در باره مراد قریلان، مبلغ ٥ میلیون دلار، به عنوان جایزه تعیین شده است.

همچنین تاکید شده است که دولت ایالات متحده در ازای گزارش اطلاعات در باره افراد مذکور جایزه اهدا خواهد کرد و در مورد حفاظت از امنیت افراد گزارش دهنده نیز اطمینان کامل داده است.

برای گزارش اطلاعات، نزدیکترین سفارت‌خانه یا کنسولگری آمریکا و آدرس الکترونی info@rewardsforjustice.net، معرفی شده است.

Reward! Up to $4 Million



Have you seen this terrorist?



Cemil Bayik is a founding member of the terrorist group PKK.



Help us stop him. Text your information to Rewards for Justice to the number below via Signal, Telegram, or WhatsApp. You could be eligible for a reward. pic.twitter.com/dFJ1INm3wg