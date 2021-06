اربیل (کوردستان۲۴)- سرکنسول بریتانیا در اربیل روز شنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۰ حمله‌ی پ‌ک‌ک به کاروان یکی از یگان‌های پیشمرگه‌ی کوردستان در استان دهوک را محکوم کرد.

جمیز سون، سرکنسول بریتانیا در اربیل در توییتی نوشت: "حمله‌ی پ‌ک‌ک به نیروی پیشمرگه را محکوم می‌کنیم کە بە شهادت ۵ پیشمرگه و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد."

سرکنسول بریتانیا در بخش دیگری از این توییت، شهادت پیشمرگان کوردستان را بە خانواده‌ی آنان تسلیت گفته است.

بامداد روز شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۰، افراد مسلح پ‌ک‌ک در کوه "متین" حومه‌ی شهر آمدی استان دهوک با موشک به یکی از کارون‌های نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان حمله کردە و پینج پیشمرگه را شهید کردند.

وزارت پیشمرگه‌ی کوردستان در بیانیه‌ای ضمن تأیید این خبر اعلام کرد افراد پ‌ک‌ک بدون هیچ بهانه‌ای بە نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان حمله کرده‌اند.

I condemn the PKK attack on the Peshmerga today that left five dead and several injured, and I send my condolences to the families of the victims.