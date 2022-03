اربیل (کوردستان٢٤)- به دعوت دفتر روابط خارجی پارت دموکرات کوردستان، چند هیئت‌ دیپلماتیک با حضور یافتن در مزار ملا مصطفی بارزانی، رهبر جنبش کورد، در منطقه بارزان، به ایشان ادای احترام کردند.

امیر جرجیس، رئیس میز اروپا در دفتر روابط خارجی پارت دموکرات کوردستان، با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، اعلام کرد که چند هیئت برجسته از نمایندگی‌های دیپلماتیک در اقلیم کوردستان، در مزار ملا مصطفی بارزانی، رهبر اسطوره‌ای جنبش کورد حضور یافتند.

آقای امیر جریس افزود که این هیئت از منطقه تاریخی بارزان و یادمان کشتار ٨٠٠٠ بارزانی در دهه ١٩٨٠ نیز بازدید کرد‌ه‌اند.

رژیم سابق عراق در دهه ١٩٨٠، عملیات نسل کشی (انفال) علیه مردم کورد را در چند مرحله اجرا کرد که منجر به کشته شدن ١٨٢٠٠٠ هم‌میهن کورد و تخریب حداقل ٥٠٠٠ روستای کوردستان شد.

Mesmerised by the beauty of the #Barzan region, #Twitterkurds pic.twitter.com/ZvwY5DmSyF