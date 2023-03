پرزیدنت بارزانی فرارسیدن سال نو کوردی را به کوردستانیان تبریک گفت

اربیل (کوردستان ۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی، ٢٩ اسفند ۱۴۰۱، در توییتی فرارسید عید نوروز ۲۷۲۳ کوردی را تبریک گفت.

پرزیدنت بارزانی در این توئیت نوشت: "سال نو بر مردم کوردستان و همه‌ی کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند مبارک باد. درودهای صمیمانه‌ی خود را به نیروهای پیشمرگ و خانواده و عزیزان شهدایمان می‌رسانم. امیدوارم سال پیش رو صلح و شادی بیشتری را برای جهان به ارمغان بیاورد."

روز سه‌شنبه اول فروردین برابر با ۲۱ مارس، با آغاز سال ۲۷۲۳ کوردی مصادف است

Happy New Year to the people of Kurdistan and to all who celebrate Newroz across the globe. I would like convey my heartfelt greetings to the Peshmerga forces and the families and loved ones of our martyrs. May the coming year bring more peace and joy to the world.