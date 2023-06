اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در توئیتی نوشت که بخش بانکداری پیشرفته اساس چشم‌انداز ما برای کوردستان قوی‌تر است.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر در توئیتی نوشت: "طی دو سال آینده، حساب‌های ۱٫۲ میلیون کارمند بخش دولتی را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کنیم و خدمات پرداخت دیجیتالی را برای ارتقای رشد اقتصادی خود راه‌اندازی می‌کنیم".

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۴ خرداد در مراسم افتتاحیه‌ی بانک "جهان" در اربیل گفت: ٧ بانک دیگر ابراز آمادگی کرده‌اند که در طرح " حساب کاربری من" شکرت کرده و چنانکه پیش‌تر هم گفته‌ایم امیدواری طی دو سال آینده همه‌ی کارمندان بتوانند در این نظام بانکی جای بگیرند.

بارزانی گفت: ما در دولت اقلیم کوردستان بر استانداردسازی سیستم بانکی در اقلیم کوردستان اصرار داریم و با رئیس بانک مرکزی عراق هم در تماس هستیم که به در این مورد به ما کمک کرده‌اند.

پیش‌ازاین دفتر رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان از تغییر نحوه‌ی پرداخت حقوق کارمندان خبر داده بود و افزوده بود که سرویس پرداخت دیجیتال و حساب کاربری من، گامی جدید در کابینه نهم به سمت امور الکترونیکی دولت است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز ٢٨ فوریه از ابتکار راه‌اندازی حساب من خبر به‌عنوان یک برنامه‌ی جامع جهت ارائه‌ی خدمات به کارمندان و بازنشستگان خبر داده بود.

