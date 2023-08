اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به مناسبت اعطای جوایز به دانش آموزان رتبه‌ی اول سال تحصیلی گذشته در کوردستان توییتی منتشر کرد.

مسرور بارزانی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، در توئیتی نوشت: "تربیت انسان و پرورش استعدادهایش پایه و اساس رفاه و آبادانی و پیشرفت در دیگر موارد است".

نخست‌وزیر ضمن تبریک به دانش‌آموزان رتبه‌ی اول امتحانات نهایی پایان دوره‌ی دبیرستان در کوردستان برای آنان آرزوی سعادت و موفقیت در تمامی مراحل زندگی کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان طی سخنانی در مراسم اهدای جوایز به دانش آموزان صاحب رتبه‌ی اول گفت: به شما تبریک می‌گویم که این مرحله از تحصیل را با موفقیت طی نموده و به مرحله‌ی تحصیلات دانشگاهی گام می‌نهید.

مسرور بارزانی ضمن تشکر از مربیان و آموزگاران کوردستان گفت: معلمان محرک تحولاتی خواهند بود که در نظر داریم در نظام آموزش‌وپرورش اجرا کنیم.

We will continue to transform Kurdistan into a Knowledge Nation, where merit and hard work foster progress. pic.twitter.com/SuOgMJqz1o

— Masrour Barzani (@masrourbarzani) August 16, 2023