مسرور بارزانی: اقلیم کوردستان همیشه عامل برقراری امنیت و ثبات در منطقه خواهد بود

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید: اقلیم کوردستان همیشه عامل برقراری امنیت و ثبات خواهد بود.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" (توییتر سابق) نوشت: ما و یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه بر لزوم ادامه‌ی هماهنگی به منظور برقراری امنیت و ثبات در اقلیم کوردستان، عراق و منطقه تاکید کردیم".

نخست‌وزیر نوشت: اقلیم کوردستان همیشه عامل امنیت و ثبات خواهد بود و اجازه‌ی نخواهیم داد که به‌وسیله‌ی تهدید برای همسایگان ما تبدیل شود.

مسرور بارزانی گفت: "وزیر دفاع ترکیه با قربانیان حمله اربیل ابراز همدردی کرد و گفت که این حمله به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست".

I thanked Turkish Defense Minister Yaşar Güler for his condolences for the unjustified attack on Erbil.



We agreed on the importance of good neighborly ties based on common interests.



The Kurdistan Region is not a threat to its neighbors. pic.twitter.com/RaJUFiSRCV