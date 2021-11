WHO lêkolînê li ser metirsiyên cûreyeke nû ya Koronayê dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Rêxistina Tendirustiyê ya Cîhanî (WHO) îro înê ji bo nirxandina metirsiyên cûreya nû ya Koronayê dicive.

Cûreya nû ya Covid-19ê li Başûrê Efrîqayê hatiye dîtin û tirsa wê yekê heye ku yek ji cûreyên herî xirab ên Koronayê be.

Di civînê de li ser wê yekê were axaftin ku cûreya B.1.1.529 dê bibe metirsî û nîgeranî ji bo cîhanê an dê were kontrolkirin.

Seroka Teknîkî ya WHOyê Dr. Marya Van Kirkov li ser vê mijarê diyar kir: “Em nîn tiştek li ser vê cûreya nû nizanin.”

Herwiha eşkere kir: “Nîgeraniya me li ser wê yekê ye ku ew cûreya nû bandorê li ser karkirina vîrusê bike.”

Duh roja pêncşemê zanayên li Başûrê Efrîqayê cûreyeke nû ya Koronayê dîtin û li ser nasîna bandorên wê dixebitin.